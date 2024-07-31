美國紐約世貿中心車站外近日舉辦「野生動物奇觀」的展覽，展出多個巨型動物雕塑，強調保護動物的重要訊息。其中一個約11米長、7噸重巨型章魚雕塑，為世界最大的章魚青銅雕塑，其觸手上坐着大象、猩猩、犀牛等瀕危野生動物，猶如在玩蹺蹺板。同場展出的還有不同野生動物圍着長枱聚餐的雕塑，表現相談甚歡，氣氛十分和平。