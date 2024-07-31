涉發送兒童色情照 BBC辭職主播控3罪

前英國廣播公司（BBC）男新聞主播愛德華兹（Huw Edwards）去年捲入購買一名當時年僅17歲未成年人士的色情照片醜聞，並且於今年4月辭職。倫敦大都會警察周一公布，愛德華茲被控3項拍攝兒童色情照片罪名。

警方表示，62歲的愛德華茲去年11月8日被捕，今年6月26日被落案起訴，他涉嫌於2020年12月至2022年4月期間在通訊應用程式WhatsApp發送37張兒童色情照片，分別是6張最嚴重的A類兒童色情照片、12張B類和19張C類。他獲准保釋，周三將出庭應訊。

去年被揭買未成年者淫照 英媒去年揭發，一名BBC男主播涉嫌早年支付一名未成年人士3.5萬英鎊（約33.9萬港元）購買色情照片，導致對方能夠購買毒品之餘，最終成為一名癮君子。

受害未成年人士家屬去年5月曾前往BBC投訴，之後致電再作投訴，卻一直得不到回應。直至去年7月，愛德華兹妻子弗林德（Vicky Flind）指證涉事男主播正是其丈夫，又指對方患有嚴重心理健康問題，近年一直接受相關治療。自事件去年夏天開始發酵後，愛德華兹入院接受治療，之後一直休假，再無主持任何節目，直至今年4月離職。

愛德華兹1984年加入BBC成為見習生，直至2003年成為其中一名主要主播。他過去主持多個重要新聞環節，涉及英國大選及王室婚禮等。女王伊利沙伯二世2022年9月8日駕崩，BBC當時正是由他對外發布有關新聞。本報綜合報道