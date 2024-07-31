特朗普遇襲90分鐘前 傳警已發現刺客

特朗普同意接受FBI約談

傳媒引述當日的警方通訊群組指出，警方狙擊手早在案發一個半小時前，約下午4時26分就發現克魯克斯泊好車，坐在倉庫旁野餐桌，並發短訊通知其他同事；在下午5時38分，狙擊手再次發短訊，表示看到克魯克斯拿測距儀向舞台觀望，並稱有需要可通知特勤局狙擊手留意，同時附上克魯克斯的照片。下午6時11分克魯克斯就從相鄰倉庫的屋頂開槍射擊，隨後被特勤局擊斃。聯邦調查局（FBI）繼續追查案件，周一透露特朗普已同意接受局方約談，分享從他視角觀察到的情況，強調是標準的受害者面談程序。