賀錦麗副手待定 前太空人支持度高

賀錦麗

【本報綜合報道】美國副總統賀錦麗全力投入總統競選，副手人選備受關注。民主黨競選聯合主席、密歇根州州長惠特默周一預計，賀錦麗將於6至7天內公布競選拍檔人選。周日民調顯示，前太空人、亞利桑那州參議員馬克‧凱利支持度領先，他強調把握服務機會非常重要。

曾為熱門 庫珀棄競逐 目前最後跑出的副手人選分別是馬克‧凱利、明尼蘇達州州長沃爾茲和賓夕凡尼亞州州長夏皮羅。美國廣播公司和益普索的民調顯示，馬克‧凱利支持度淨值為10個百分點，較共和黨副總統候選人萬斯高25個百分點，而沃爾茲和夏皮羅支持度淨值分別為4個百分點和負1個百分點。惠特默周一證實自己並非副總統人選之列，美媒指被視為大熱之一的北卡羅萊納州州長庫珀，已知會賀錦麗團隊退出競逐副手之位。

報道指，夏皮羅本周將與賀錦麗的盟友在紐約州長島安普敦，跟民主黨主要金主共進午餐。安排活動的公關主管坎普納（Mike Kempner）在邀請函形容，許多州長和參議員準備好成為賀錦麗的合作夥伴，用明智、溫和、合乎常識的解決方案來領導國家，當中佼佼者便是夏皮羅。夏皮羅指，相信賀錦麗的決定會基於美國人民最佳利益。

惠特默