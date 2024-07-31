委內瑞拉大選惹疑示威2死 外長召回7國人員

委內瑞拉周日舉行大選，由現任總統馬杜羅勝出，結果引起國際社會質疑。委國外長希爾周一宣布召回駐阿根廷、智利、哥斯達黎加、多明尼加共和國、秘魯、巴拿馬和烏拉圭的全部外交人員，同時要求上述7國召回使節。委內瑞拉反對派繼續在全國多地示威，至今造成2人身亡；馬杜羅揚言，很清楚怎麼應對暴力行為。

委內瑞拉國家選舉委員會公布馬杜羅勝選後，拉美多國質疑結果。阿根廷總統萊希表示不會承認新的馬杜羅政府，直指對方是獨裁者。馬杜羅反指萊希怯懦，萊希再指馬杜羅本人都不相信他慶祝的選舉舞弊，阿根廷公眾都不會相信。

20州爆187場示威 阿根廷外交部亦發聲明指，該國強烈譴責馬杜羅的行動，他再次無視民眾自由、繁榮及民主地生活的願望，委內瑞拉反對派應檢視選舉紀錄。其後，希爾發聲明指委內瑞拉以最堅決的態度，拒絕一群隸屬於美國的右翼政府作出干預，並宣布召回派駐拉美多國的外交官。

反對派聯盟拒絕馬杜羅勝選的說法，強調反對派候選人岡薩雷斯（Edmundo González）無論是選前民調或得票都高達70%，馬杜羅卻只取得約30%選票。截至當地周一傍晚6時，委內瑞拉23個州有20個爆發合共187場示威。在卡拉卡斯，群眾聚集在總統府等地抗議，警方出動催淚氣體、高壓水槍驅散人群，總檢察長警告在封鎖道路或違法的示威者都會受到法律制裁。有人權組織指控，親馬杜羅的武裝組織向和平示威者開槍。

馬杜羅政府批評反對派試圖透過對選舉結果提出異議來號召「政變」，岡薩雷斯則多次警告勿發生流血衝突，呼籲支持者冷靜。不少示威者指控今次選舉是可怕的欺詐行為，馬杜羅政府再度從人民手中奪走選舉權，馬杜羅輸掉選舉就沒有權利留任。有較為年長的示威者稱，委內瑞拉經濟近年愈來愈差，希望年輕人能有更美好的未來，否則他們遲早全部離開，國家將只剩下老年人。本報綜合報道

馬杜羅 反對派不滿選舉結果，上街示威。