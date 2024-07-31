韓國情院：金主愛正受接班人培訓

所赴活動六成屬軍事領域

據稱，從朝方對金主愛的稱呼以及其亮相公開活動的情況等研判她接受接班人培訓。國情院分析指出，金主愛參加的活動當中60%以上為陪同其父參加的軍事領域活動，一小部分為經濟活動。從朝方稱其為指稱接班人和領導的「響導」來看，金主愛的接班人地位在很大程度上得到鞏固，但其他兄弟姐妹仍有可能成為接班人，金主愛的接班人地位尚未被確定。國情院不排除接班人人選出現變化的可能性。