以斥真主黨殺12童 揚言採嚴厲行動

內塔尼亞胡視察戈蘭高地襲擊現場 以色列總理內塔尼亞胡周一視察戈蘭高地襲擊現場，誓言將對造成12名兒童和少年死亡的襲擊作出嚴厲回應，重申事件是黎巴嫩真主黨所為。有報道指，美國過去數天主導外交努力，試圖限制以色列的軍事反擊力度，敦促以軍不要襲擊黎巴嫩首都貝魯特或該國機場、大橋等關鍵基礎設施。

內塔尼亞胡辦公室周一發聲明指，內塔尼亞胡在襲擊現場說：「與所有以色列公民一樣……我們對這場可怕的殺戮深感震驚。」他又指：「這些孩子是我們的孩子……以色列不會、也不能放過這件事。我們將給出回應，而且會是嚴厲的。」以色列媒體報道，政府正在尋求採取有限但重大的行動，向真主黨發出強烈信號，但不會引發全面戰爭。

憂局勢升級 美法當和事老 有伊朗官員指出，上周六以來美國已3度向德黑蘭傳話，警告局勢升級對所有當事方來說都是不利的。法國亦作為中間人在以色列和真主黨之間傳話，試圖緩解局勢。黎巴嫩國會副議長薩阿卜（Elias Bou Saab）表示，他自戈蘭高地遇襲以來便與美國總統特別協調員霍克斯坦（Amos Hochstein）保持聯絡，只要以色列不攻擊貝魯特和周邊地區，攻勢就可以精心計劃，避免局勢嚴重升級。有外交官指，以色列沒有作出任何承諾。

另據伊朗國家媒體周一報道，伊朗總統佩澤希齊揚與法國總統馬克龍通話時說，以色列對黎巴嫩的任何可能襲擊，都將給以色列帶來嚴重後果。法國總統府稱，馬克龍周日與內塔尼亞胡進行交談，強調法國完全致力於盡一切努力向衝突各方傳遞訊息，避免地區局勢再次升級。

白宮：以有權回應遇襲一事 美國白宮國家安全委員會發言人柯比表示，以色列有權回應戈蘭高地遇襲一事，但無人想要更廣泛的戰爭，美方在過去的周末與以色列進行多層級對話，但他不會詳細說明談話內容。美國國務院指，美方尋求持久解決方案來結束以黎邊境衝突，重申美國對以色列的安全支持是堅定不移，包括應對所有獲伊朗支持的威脅。上周六一枚從黎巴嫩發射的火箭擊中戈蘭高地村莊附近的一個足球場，導致12名年齡在10歲至16歲之間的兒童和少年喪生。本報綜合報道