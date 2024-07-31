內地博物館非官方導賞 欠專業惹議

【本報綜合報道】內地暑假期間，博物館成為遊客出遊熱門選擇。內媒周日報道，不少遊客參觀博物館時會購買講解（即導賞）服務，深入了解文物展品背後的歷史故事，惟昂貴、講解不專業及無故取消講解服務的非館方講解服務引起怨聲不斷。

3小時收2607元 參觀前突取消 據報道，北京市民趙傑（化名）原本打算7月下旬在三星堆博物館遊覽期間聘請非館方講解，但單獨團3小時講解費要價2,400元人民幣（約2,607港元），且不包含門票，令他望而卻步。另一位相女士6月時在網上訂購了關於國家博物館的導遊講解，然而到參觀日前一天，講解導遊才稱因故無法提供服務，完全打亂她和孩子的出遊行程，更無處維權。

中國社會科學院大學歷史學院講師常丹婧表示，博物館講解可以起到補充教育的作用，不排除部分具有一定專業性的非館方講解員分擔了部分講解壓力，起到了知識傳播的作用，但目前其帶來的負面影響更值得關注和警惕。由於非館方講解員沒有專業和規範保證，容易講解錯誤，甚至擾亂觀展秩序。