政協正部級官員李微微受查

內地再有正部級官員受查，為今年第7人。中央紀委國家監委周一發布消息，十四屆全國政協人口資源環境委員會副主任李微微涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。據內媒報道，李微微在一個多月前曾出席活動。2024長江保護與發展論壇上月13日在重慶開幕，她出席活動並致詞。（綜合報道）