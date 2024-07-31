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首個婚姻類職業本科 9月招生
內媒周一從民政職業大學得悉，今年9月該校婚姻服務與管理專業將開始招收本科生，是內地第一個婚姻類職業本科。據介紹，婚姻服務與管理專業注重培養學生在實際工作中解決婚姻領域複雜問題的能力，學生們會在婚姻登記、婚禮儀式廳等真實場景中學習相關專業。（綜合報道）
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