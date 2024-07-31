京口岸本年度出入境總量破千萬人次

【本報綜合報道】北京出入境邊防檢查總站數據顯示，截至周一下午3時半左右，北京口岸本年度出入境人員數量突破1,000萬人次，是去年同期的2.5倍，亦已超去年全年出入境人員總量。其中入境外國人120.3萬多人次，同比增長210%，本月日均出入境人員量近6萬人次，達到去年同期的1.6倍。

入境外國人同比增長210% 截至周一，北京口岸共辦理免簽入境外國旅客44.3萬人次，為3.7萬人次符合入境條件的外籍旅客簽發144小時過境免簽，分別是去年同期的9.2倍與6.2倍。其中，首都國際機場口岸入境外國人約94萬人次，免簽入境33.8萬多人次，超二萬人次外國人在口岸享受144小時過境免簽政策便利。大興國際機場口岸入境外國人約26.4萬人次，免簽入境超10萬人次，1.8萬人次外國人在口岸享受144小時過境免簽政策便利。北京邊檢總站推動14家航空公司使用電子登機證通關，推動旅客無紙化通關以提升便利。北京口岸團隊旅遊入境達3.8萬人次，是去年同期的15.7倍。

此外，選擇經北京口岸出入境的內地居民達696萬多人次，約為去年同期的2.4倍，佔北京口岸出入境人員總量近七成，學生團、家庭團、旅行團比較常見。北京邊檢總站預計，下月北京口岸暑運效應會更明顯，出行客流將持續保持高位運行，日均出入境人員將達6萬人次。