鴨綠江洪水過境 吉林疏散逾8萬人

【本報綜合報道】吉林省上周一至周日持續降雨，全省平均降雨量168.7毫米，突破歷史同期極值，省內多條河流出現洪水。其中東部的鴨綠江周日發生大洪水，境內鴨綠江流域水體面積較半個多月前增加62.9平方公里，其中臨江段水域河道最闊處已達1.25公里，該省累計疏散安置逾8萬人。吉林省氣象台表示，昨晚至今晚，該省仍將有一次明顯降雨過程，松花江、東遼河、圖們江、牡丹江等流域出現編號洪水的可能性大。

臨江市受災嚴重 洪水倒灌 在這輪強降雨，鴨綠江畔的臨江市受災嚴重，江邊公園被洪水淹沒，市區部分地段出現洪水倒灌，全市停課、停工、停產、停運、停業。當地要求居住在3樓以下的居民往高處疏散，至周日晚臨江市已疏散安置7,792戶18,673人。周一水位逐漸下降，當地努力搶修道路，並繼續在江畔構築擋水牆。位於松花江東岸的蛟河市多條河流水位暴漲，至周日有近一萬人受災，緊急疏散4,677人，7,049公頃農田受災。

鴨綠江下游的遼寧省丹東市，周一有市民稱江水淹過了江邊的樹木和街道，鴨綠江公園、濱江中路和部分沿江商舖被淹，住在江邊和月亮島的市民都往城裏撤離。該市周日封閉鴨綠江和城區之間47座壩門中的45座，疏散逾一萬人。市民稱，印象中丹東已有多年沒封閉過壩門。截至周一早上，鴨綠江城市段的流量已達每秒2.5萬立方米，也是今年最大流量，目前超警戒水位在2.5米以上。