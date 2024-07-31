湖南暴雨淹多村 4死3失蹤

颱風致資興市重災 8.7萬人受影響 受颱風「格美」及其外圍雲系影響，湖南省郴州資興市多地自上周五起出現持續暴雨。其中八面山瑤族鄉對外道路中斷。據內媒昨日報道，截至周一晚上9時，此次強降雨已造成州門司鎮和八面山瑤族鄉的4條村共4人死亡，3人失蹤，當地正全力排查救援。

資興市上周五起遭遇特大暴雨，雨量突破歷史極值，平均降雨量410毫米，最大降雨量673.6毫米，單點24小時降雨量突破645.2毫米，最大小時降雨132.2毫米。據資興市防汛抗旱指揮部消息，暴雨已造成該市8.7萬人受災，867戶1,432間房屋受損，1,345處道路塌方，14條道路中斷。全市8個鄉鎮78條村組通訊不暢，9個鄉鎮部分區域停電。農作物成災面積逾244公頃，水產養殖受災面積超17公頃。

八面山鄉斷路難運物資 該市迅速啟動1級防汛應急響應和自然災害救助3級應急響應，並調度應急人員趕往受災地區搶修受損基礎設施、發放救災物資。截至周一晚上9時，該市已派19支專業救援隊伍，投入專業救援力量5,469人，出動4架直升機、144艘次舟艇，已搶通8條道路，恢復68個通訊基站，空投20.9噸物資，緊急疏散11,379人、妥善安置4,451人、疏散32名傷者。

據早前報道，八面山瑤族鄉周一通訊尚未恢復，只能通過衞星電話對外聯絡。當地平均每隔幾百米就出現山泥傾瀉或橋樑垮塌。鄉內共15條村莊，由於斷路、斷電、斷網情況嚴重，應急物資運送困難。當地準備2,000公斤大米、食用油、乾糧、藥物等物資，昨日運送入村。鄉鎮有近500名消防、武警、民兵和志願者等救援人員周二攜帶生命探測儀等裝備，打通通往各村的道路，平均每條村將配備30名救援人員。鄉政府利用直升機疏散重傷村民，直升機周一已往返8趟，將17人運走，另集中安置200人。

另外，湖南省防汛抗旱指揮部周一下發緊急通知，強調進一步強化超警超保河段巡堤查險處險工作，對違反巡堤查險和訊息報送工作紀律的相關責任領導一律先免職後處理；如造成嚴重後果並構成犯罪，依法追究刑事責任。本報綜合報道