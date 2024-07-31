江啟臣訪歐 稱各國關切台海安全

【本報綜合報道】台灣立法院副院長江啟臣率團訪問歐洲，結束捷克和西班牙行程後周一轉抵意大利。他表示，在各國都感受到對台海安全的高度關切，不少政要雖遭大陸施壓，仍堅持與團員會晤。他認為，歐洲各國多以務實角度看待對台關係，歐盟雖關切大陸做法，但不代表成員國會完全切割與陸方關係。

江啟臣與國民黨立委洪孟楷、民眾黨立委林憶君抵達羅馬，周一晚參加由駐意大利代表處舉辦的僑宴。江啟臣向台媒表示，此行接觸的多名外國政要均希望與台灣更具體合作，不只停留在「我們很友好」階段，並希望台灣推動讓對方真正獲得幫助的具體方案。各國主要希望與台在半導體、高科技、人工智能等領域合作，但要達成具體目標，他認為必須「升級對話階層」。

台立院明年增立委出訪預算 訪問團周日在米蘭遇到的意大利軍人，以至周一拜會的羅馬市議員，聊天時必問「台灣與對岸關係如何」，反映歐洲國家關心台海局勢。江啟臣指出，現在與冷戰時代不同，全球高度互賴，即使意識形態衝突也無法完全脫鈎，只能管控風險，故台灣應採取務實思維，知道對方不可能跟北京斷絕往來，但在互相需要的地方大家可以來談。他認為，台灣的「國會外交」將比從前扮演更重要角色，立法院明年將加倍立委出訪預算，讓更多立委可回訪各國議員。