福建號第3次海試結束 料將測艦載機

【本報綜合報道】內地官媒昨日引述外媒指，中國第3艘航母福建號周日結束第3次海試返回船廠，分析認為今次海試中艦載機已經上艦。有軍事專家指出，航母在海試中必然要搭載艦載機，因需進行配重試驗，確保機位平衡；又認為第4次、第5次海試將更值得期待，福建號將進入艦機適配階段，各型艦載機很可能會上艦。

中國國防部上周四證實，福建號在本月進行第3次海試。上海海事局上周六再度發布航行警告，稱周日有一大型船舶深水航道進口實施交通管制，這與此前福建號兩次海試開始與結束之際的通報類似。軍事專家傅前哨表示，5月以來福建號連續3次試航，平均每月一次，而且續航時間愈來愈長，表明其海試進程非常順利。在接下來的海試中，主要測試艦載設備以及艦機適配模擬的測試，然後從模擬到實際測試，按照程序一步步完成。

搭載多種機型測攔阻彈射 傅前哨認為，在下階段海試中艦載機會上艦，而且是不同類型的艦載機，以便測試航母的攔阻彈射系統，到了該階段意味航母平台自身通過多次檢測達標，從而轉入艦機適配階段，更關注之後試航會進行哪些測試。根據此前消息，福建號將搭載多型新型艦載機，只有在航母上試飛，才能最終定型。