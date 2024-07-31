美向菲軍援39億元 南海局勢撐腰派定心丸

外長防長會議 承諾誰任總統亦加強兩國關係 正訪問亞太地區的美國國務卿布林肯和防長奧斯汀從日本轉抵菲律賓首都馬尼拉，周二早上獲該國總統小馬可斯接見。小馬可斯指，與美國定期接觸，有助確保菲律賓能靈活回應與中國在南海的緊張局勢。美菲之後舉行外長防長「2+2會議」，美方承諾將向菲方提供5億美元（約39億港元）軍事援助，強化海上防衞力量，又向菲方派「定心丸」，保證美國大選無論誰人上台，仍然會加強美菲關係。

用於海軍裝備美駐軍基地 小馬可斯稱讚美菲之間非常開放的溝通管道，使條約盟友之間得以不斷審視南海和印太地區的問題，保持靈活應對，他還強調美軍駐紮菲律賓對亞洲穩定與和平至關重要。布林肯表示，兩國之間保有持續的高層接觸，這些往來是全方位的，不僅限於安全問題，還包括經濟方面的合作，美方由衷感謝這一夥伴關係。

布林肯和奧斯汀其後與菲律賓外長馬納羅和防長特奧多羅，舉行美菲外長防長「2+2會議」。美國官員透露，奧斯汀將宣布向菲律賓提供總值5億美元（約39億港元）的軍事資金，用於菲律賓海軍裝備、改善和建設菲律賓美軍基地。布林肯說：「這是一項千載難逢的投資，以協助菲武裝部隊和海岸警衞隊實現軍事現代化。」

菲律賓駐美國大使羅慕爾德茲（Jose Manuel Romualdez）指，菲律賓將繼續在美國和其他友好軍事力量的幫助下加強領土防禦，建立新的安全聯盟。他指出，在南海的非對抗性補給和輪換是一時的，中國不會停下腳步，菲律賓的決心也不會退讓。他稱上述提到的軍事資金得到美國國會兩黨強力支持，而且明年可能會翻倍，這取決於菲律賓對資金的消化能力。

擬議協定允向菲供導彈 羅慕爾德茲透露，美菲擬議中的《軍事資訊安全總協定》是2+2會談的重要議程，知情官員則指該協議允許美國向菲律賓提供高級情報，以及包括導彈系統在內的更先進武器，同時保證相關情報和武器的詳細資訊受到嚴格保密。

在去年，菲律賓同意開放另外4個軍事基地供美軍使用，令美國在菲律賓的基地增加至9個。中菲在南海的主權爭議加劇之際，今年4月，美菲啟動30多年來最大規模的「肩並肩」聯合軍演，高調展示兩國新加強的同盟關係。本報綜合報道