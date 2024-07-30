福建孫女自學微縮追憶祖母 5年巧製逾百屋模

米粒大小 家具齊全 內媒昨日報道，中國福建省廈門市一名女子心靈心巧，近5年來自學製作微縮模型，更善於就地取材，利用核桃、竹筒、葫蘆、木頭等天然材料作為製作房屋模型，至今製作逾100間如同童話般夢幻的小屋模型。

小陳的祖母2017年逝世後，因遺物被清空，房子瞬間變得空蕩蕩，令小陳經常會想起與祖母的生活點滴，希望能想辦法留下回憶。

復刻房間擺設 推陳出新 她隨後萌生了出奇思妙想，從2019年起通過自學微縮模型，復刻出祖母房間的擺設，後來更化身成為「建築師」及「室內設計師」，設計出不同類型的房屋模型。

小陳製作的每個屋子模型內均擺放齊全家具，十分精緻，夜間開啟模型內的小夜燈，在昏黃的燈光照灑下，更是瞬間充滿溫暖又夢幻的氣氛。其中，令她印象最深的是其製作的一個小巧木雕蘋果房屋，內部擺放一張僅米粒大小的搖椅，製作過程較為複雜。除核桃和竹筒外，她又利用葫蘆製作出一幢兩層小屋模型，上層是睡房，擺放有書桌等家具，底層則為客廳，天花板懸掛着一盞彩色花瓣小吊燈，十分溫馨。

小陳透露，核桃般大小的微縮模型大概耗時數天便能完成製作，而竹筒等較大的模型，則需花一至兩個月時間。她形容，模型內的家居場景大部分是其幻想中的世界，能通過手工將它變成現實，從中體驗由零開始製作的過程，內心頓時充滿成就感。本報綜合報道