鴨綠江暴雨金正恩赴災區指揮 譴責官員不作為

北韓領袖金正恩周日前往北部邊境的鴨綠江一帶水災現場視察，指揮部隊救災，同時對官員幹部的不作為予以譴責。從上周四至周日，接壤中國邊境的平安北道及慈江道出現強降雨，元山和天摩累計雨量分別達617毫米和598毫米。

受暴雨影響，鴨綠江水位於上周六上漲，平安北道新義州市和義州郡一帶逾5,000名居民遇險受困。金正恩隨後指示人民軍馳援災區，並親自前往現場指導救災工作。從圖片可見，洪水淹沒災區村莊，只有屋頂露出水面。金正恩乘坐休旅車的4個車輪，均陷入水中。

稱讚直升機機師救出大量民眾 金正恩在機場聽取部隊指揮官匯報救災情況，並親眼目睹完成救援任務的直升機返航。金正恩要求必須拯救所有災民，並指示重新偵察結束避險工作的地區。他還稱讚參與救援的直升機機師在數小時內營救出大量民眾，是令人難以置信的奇迹及空中救援行動典範。

金正恩宣布，平安北道、慈江道及兩江道的鴨綠江附近地區定為特級受災緊急地區，下令內閣和各委員會、省級機關和中央機關、安全及武力機關等各級機構，動用所有力量展開防災救災重建工作。他斥責相關國家機關和地方幹部未能事先做好防災工作，一些主要編制幹部的形式主義問題嚴重。

遼寧丹東轉移逾萬人 鴨綠江西岸的中國遼寧省有7條大型河流、10條中小河流出現明顯漲水過程。62座水庫水位上漲，正在有序放水，沒有險情，全省累計安全轉移群眾59,553人。遼寧省防汛抗旱指揮部宣布，對丹東市發布橙色預警，丹東市啟動城市防洪Ⅱ級緊急響應，發表防災避險提示公告，沿江45座交通門封閉，安全轉移群眾10,189人。本報綜合報道