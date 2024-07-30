日美實戰演習 模擬離島防衞

不理沖繩人反對

演習名為「堅毅之龍」（Resolute Dragon），將持續至下月7日。駐沖繩的美國海軍陸戰隊派出約3,200人參加，負責九州和沖繩防衞警備的陸上自衞隊西部方面隊則出動約5,700人。演習地點分布九州、沖繩的美軍和自衞隊設施，項目包括電磁波跨領域作戰，在離島投入小規模部隊的「遠征前進基地作戰」，雙方共投入10架魚鷹運輸機。陸上自衞隊西部方面總監荒井正芳陸將指出，演習是加強日美同盟威懾力與應對力，向國內外展示日本在防衞上的堅定意志。