日美實戰演習 模擬離島防衞
【本報綜合報道】駐日美軍及日本陸上自衞隊不理沖繩縣民眾反對，周日在沖繩及九州啟動最大規模年度實戰演習，模擬離島防衞。今年3月在沖繩宇流麻市勝連分屯地成立的第7地對艦導彈連隊，將首次參與。
不理沖繩人反對
演習名為「堅毅之龍」（Resolute Dragon），將持續至下月7日。駐沖繩的美國海軍陸戰隊派出約3,200人參加，負責九州和沖繩防衞警備的陸上自衞隊西部方面隊則出動約5,700人。演習地點分布九州、沖繩的美軍和自衞隊設施，項目包括電磁波跨領域作戰，在離島投入小規模部隊的「遠征前進基地作戰」，雙方共投入10架魚鷹運輸機。陸上自衞隊西部方面總監荒井正芳陸將指出，演習是加強日美同盟威懾力與應對力，向國內外展示日本在防衞上的堅定意志。
有沖繩市民團體上周六在宇流麻市勝連分屯地外抗議，要求停止聯合演習及撤走勝連分屯地等。沖繩縣議員照屋大河表示，演習會破壞他們的日常平靜生活、安全安心的教育環境，抗議團體把請願信交予陸上自衞隊代表。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：