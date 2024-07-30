南海補給 知會下獲放行 菲方轟華曲解協議

【本報綜合報道】中國和菲律賓近日達成臨時協議，讓菲律賓不受阻礙地向南海仁愛礁坐灘軍艦馬德雷山號補給，菲方上周六順利完成補給，中方指事前收到通知，並經現場確認放行。惟菲律賓外交部周日指摘中方曲解協議，令人遺憾。

中國外交部上周六交代菲律賓的補給任務時指，根據中方就管控仁愛礁局勢同菲方達成的臨時性安排，菲方當日上午在中國海警全程監管下，進行一輪生活物資運補。運補是提前通知中方的情況下執行，經中方現場確認，運送的僅為人道主義生活物資，中方予以放行。一名菲律賓高級安全官員透露，菲律賓海岸防衞隊和中國海警上周六進行了溝通協調，雙方船隻沒有像過去一樣發出雙向無線電挑戰，要求對方船隻立即離開仁愛礁。

菲律賓外交部發言人達扎周日駁斥北京曲解補給任務，中方沒有承認兩國如何能夠管控分歧，避免誤判和誤解，而是選擇歪曲兩國達成的協議，雙方明確同意不會損害國家立場，繼續對已達成的協議及其實施方式進行虛假宣傳是沒有幫助的。菲律賓南海特遣隊同日表示，菲方沒有尋求中國允許補給馬德雷山號，中國海警亦沒有登船檢查。

美日印澳外長表態關切南海局勢 美國國務卿布林肯、日本外相上川陽子、印度外長蘇傑生與澳洲外長黃英賢周一昨日在日本東京舉行「四方安全對話」（Quad）外長會議，會後發表聯合聲明重申嚴重關切南海局勢，反對單方面以武力改變現狀的企圖。