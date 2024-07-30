委內瑞拉總統選舉 馬杜羅獲勝 反對派存疑

委內瑞拉周日舉行總統選舉，國家選舉委員會宣布總統馬杜羅成功勝選，展開第3個任期。由於過去多個民調顯示反對派的支持度超越馬杜羅，外界懷疑選舉存在舞弊行為，美國國務卿布林肯呼籲委內瑞拉當局公布詳細的選票列表，確保選舉透明度。

今次總統選舉共有10名候選人，包括執政黨統一社會主義黨的馬杜羅，以及主要反對派聯盟推舉的前外交官岡薩雷斯（Edmundo González）。點算80%選票的結果顯示，馬杜羅獲得51%的選票，而岡薩雷斯獲得44%選票。

促清晰透明公布結果 反對派對選舉的結果存在異議，聲稱他們已經從30%的投票站收集官方計票結果，並且呼籲當局以清晰透明的方式公布結果。主要反對派聯盟主席巴爾博扎（Omar Barboza）表示，反對派以追求委內瑞拉人民和平的名義，呼籲不要邁出錯誤的一步。

過去10年來，委內瑞拉經濟經歷了和平時期罕見的嚴重衰退，馬杜羅民望也持續下滑，在今次選舉不被看好。他於本月早前聲稱，自己必須在選舉中取得重大勝利，才能避免委內瑞拉陷入一場血腥屠殺和自相殘殺的內戰，相關說法引起外界警惕，擔心馬杜羅可能不承認選舉結果。

中國外交部祝賀連任 中國外交部發言人林劍表示，中方祝賀委內瑞拉順利舉行總統選舉，祝賀馬杜羅順利勝選連任。中委是互相支持的好朋友好夥伴。今年是中委建交50周年，中方高度重視中委關係的發展，願同委方一道努力，不斷豐富中委全天候戰略夥伴關係內涵，更好地造福兩國人民。本報綜合報道