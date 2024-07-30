馬里叛軍殲政府軍及俄僱傭兵數十人
【本報綜合報道】馬里北部圖瓦雷格叛軍上周五宣稱，在鄰近阿爾及利亞邊境伏擊一支由馬里政府軍及俄羅斯瓦格納僱傭兵編成的部隊，殲滅數十人。
片段顯示滿地屍體
叛軍發言人表示，經過上周四及翌日一連兩日在城鎮廷扎瓦滕（Tinzaouaten）外圍的戰鬥，擊潰馬里政府軍及俄羅斯僱傭兵整個縱隊。發言人稱敵人損失慘重，數十人陣亡及受傷，部分政府軍及僱傭兵投降。叛軍有7人死亡及12人受傷，繳獲裝甲車、農夫車及運油車。叛軍事後打掃戰場，片段顯示屍體散落在摧毀的車輛旁，當中包括白人男子及政府軍。政府軍則指只有兩名士兵陣亡及10人受傷，失去兩輛裝甲車、兩輛農夫車及一架直升機，擊斃近20名叛軍。
俄羅斯知名軍事博主佩戈夫（Semyon Pegov）稱，瓦格納僱傭兵在馬里政府軍護送下遇襲，有人死亡及被俘。而Telegram頻道「Baza」引述消息稱，至少20名瓦格納僱傭兵喪生。馬里軍人奪權後北部伊斯蘭民兵作亂，瓦格納僱傭兵自2021年抵達馬里後，訓練政府軍使用購買的俄製武器。
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