馬里叛軍殲政府軍及俄僱傭兵數十人

片段顯示滿地屍體

叛軍發言人表示，經過上周四及翌日一連兩日在城鎮廷扎瓦滕（Tinzaouaten）外圍的戰鬥，擊潰馬里政府軍及俄羅斯僱傭兵整個縱隊。發言人稱敵人損失慘重，數十人陣亡及受傷，部分政府軍及僱傭兵投降。叛軍有7人死亡及12人受傷，繳獲裝甲車、農夫車及運油車。叛軍事後打掃戰場，片段顯示屍體散落在摧毀的車輛旁，當中包括白人男子及政府軍。政府軍則指只有兩名士兵陣亡及10人受傷，失去兩輛裝甲車、兩輛農夫車及一架直升機，擊斃近20名叛軍。