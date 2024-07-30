以色列奧運選手收恐嚇 法當局調查

以色列選手收到電郵和電話「邀請」他們出席自己的喪禮，若他們參加巴黎奧運，就會是另一次慕尼黑慘案。1972年慕尼黑奧運，8名巴勒斯坦激進派軍事組織「黑色九月」成員闖進選手村，殺害兩名以色列代表團成員，另外9名被脅持的以色列代表團成員亦因營救行動失敗而死亡。以色列國家網絡局指，是伊朗黑客建立社交媒體頻道發放以色列代表團的個人資料，並發放恐嚇訊息。惟法國的知情人士指，暫無證據顯示事件與伊朗或其他外國政府有關。