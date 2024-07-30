以色列奧運選手收恐嚇 法當局調查
【本報綜合報道】以色列奧運代表團多名成員上周收到死亡威脅電郵和電話，警告他們不要參加巴黎奧運，否則會重演1972年慕尼黑奧運慘案。法國巴黎檢察官辦公室周日表示，已經立案調查事件，並由國家反網絡仇恨機關負責。
以色列選手收到電郵和電話「邀請」他們出席自己的喪禮，若他們參加巴黎奧運，就會是另一次慕尼黑慘案。1972年慕尼黑奧運，8名巴勒斯坦激進派軍事組織「黑色九月」成員闖進選手村，殺害兩名以色列代表團成員，另外9名被脅持的以色列代表團成員亦因營救行動失敗而死亡。以色列國家網絡局指，是伊朗黑客建立社交媒體頻道發放以色列代表團的個人資料，並發放恐嚇訊息。惟法國的知情人士指，暫無證據顯示事件與伊朗或其他外國政府有關。
足球賽場現示威橫額
另外，上周六舉行的以色列對巴拉圭奧運男子足球D組分組賽，有球迷手持巴勒斯坦旗幟，拉起寫上「種族滅絕奧運」字句的橫額，還有人做出反猶太主義的手勢。法國檢方亦對此展開調查。
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