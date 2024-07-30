土總統威脅動武 以外長反嗆：勿忘薩達姆

加薩戰事拉鋸 埃爾多安袒護哈馬斯 以色列在加薩地帶的軍事行動曠日持久，成為與土耳其結怨的原因。土耳其總統埃爾多安周日威脅出兵以色列，以色列則警告埃爾多安不要忘記伊拉克已故獨裁者薩達姆的下場。

埃爾多安與執政正義與發展黨開會時指，雖然土耳其國防工業取得了成就，但不要欺騙自己。他指土耳其必須非常強大，如果國防工業取得更大成功，以色列就不能對巴勒斯坦做出荒謬的事，就像土耳其軍隊進入納戈爾諾—卡拉巴赫（納卡）和利比亞一樣，土耳其可能對以色列做同樣事情，沒有甚麼是土耳其做不到的。

土重提派軍納卡利比亞 土耳其於2020年1月出兵介入利比亞內戰，支援獲聯合國承認的利比亞民族和解政府對抗叛軍。至於納卡，土耳其多次否認對阿塞拜疆在納卡的軍事行動發揮任何直接作用，但安卡拉去年曾指將透過軍事訓練和軍事現代化在內的各種手段，助阿塞拜疆一臂之力。

埃爾多安的言論引發以色列強烈反應，以色列外交部長卡茨在社交網「X」發文，把埃爾多安比作薩達姆，並附上二人的照片。卡茨指出，埃爾多安應該記住曾威脅攻擊以色列的薩達姆結局如何，以及伊拉克發生甚麼事情。自哈馬斯發起「阿克薩洪水」行動，襲擊以色列南部城鎮以來，埃爾多安和土耳其外交部持續批評以色列，引發土以之間新一輪爭端。

以外長斥淪伊朗統治之下 卡茨上周日在「X」發布疑似人工智能生成的漫畫，埃爾多安成為蹣跚學步的幼童，坐在伊朗最高精神領袖哈梅內伊的膝上。卡茨指控，埃爾多安為哈馬斯恐怖組織提供資金和武器，攻擊和謀殺以色列人。以色列國家安全總局拘捕一批來自約旦河西岸城市的學生，他們受僱於在土耳其的哈馬斯總部，後者提供訓練、武器及金錢，指示他們在以色列施襲。卡茨聲稱，埃爾多安把土耳其變成了一個支持恐怖主義的國家，以極端意識形態和公然反猶太主義的名義，將土耳其置於伊朗邪惡軸心的統治之下。

土耳其外交部發布譴責聲明稱，以色列試圖用一系列謊言、誹謗和侮辱來掩蓋對巴勒斯坦人犯下的罪行。內塔尼亞胡政府的成員在加薩殺害了近4萬名巴勒斯坦人，正試圖發動一場地區戰爭以謀求繼續掌權。本報綜合報道