同時約炮7人 金融女拍片懺悔

【本報綜合報道】內地金融圈爆出性醜聞，一名自稱美國名牌大學畢業、任職證券公司的女子近日手持自白書拍片，自爆私生活混亂，搞曖昧、約炮、錢色交易，與7人長期保持不正當關係，還被拍性愛影片發布網上。至於女子為何拍片懺悔，有網民認為是遭人威逼，也可能是不堪壓力。

自稱美國名牌大學畢業 據了解，該名女子姓王，25歲，於美國芝加哥大學畢業。她指自己「年紀尚輕，初次踏上社會，心浮氣躁，愛慕虛榮，自認為有幾分美貌。在多位男士的追求下利欲熏心，沒有守住底線」。她稱自己在一年時間裏，一直周旋在多個男人之間，包括兩名分別31歲及46歲的基金經理。她謊稱自己只有對方一位情人和有男友的事實，接受多人心意並保持不正當關係。

她表示，如今深刻反思，在缺乏社會閱歷的情況下，沉迷自己的物質欲望，貪圖虛榮，樹立了不正確的愛情觀、價值觀犯了嚴重的錯誤。現已意識到自己的錯誤，並進行深刻反思。她表示對欺騙他人情感、有不正當的男女關係深表歉意，承諾不再糾纏對方，並從今開始遵守道德、法律，保證不會再犯。