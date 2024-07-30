12歲女遭父性侵 祖母竟勸寫諒解書

今年12歲的小花（化名），6歲時因父母離婚，與祖母一起生活，偶爾父親會把小花接到自己家中。去年8月開始，小花的父親多次向她伸狼爪。小花將事告知學校老師，並在老師幫助下報警。去年11月，小花的父親因涉嫌強姦罪，經公安機關偵查移送至瀋陽市於洪區人民檢察院審查提請批准逮捕。為替兒子減輕處罰，小花的祖母多次要求小花親筆寫諒解書，並到檢察機關想通過孩子博取同情。檢察官其後聯合公安機關、民政部門找到小花母親，並詢問她是否同意將女兒帶到身邊撫養，同時勸解小花祖母，指孩子需要更好的照顧和教育。小花於是被送到母親身邊，也在新城市入學。

不能從輕處罰 獸父囚12年

至於小花的父親，最終受到應有的懲罰。今年4月，他被法院依法判處12年有期徒刑。該案主辦檢察官表示，辦理性侵害未成年人案件，需要聽取被害人及監護人對案件處理的意見，小花寫的諒解書有其特殊的家庭背景，在未得到監護人的認可且未取得賠償的情況下，是不能作為從輕處罰的情節。