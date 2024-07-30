付費改論文 質量差未通過評審 4萬元判賠博士生

「請槍」重寫徒勞無功 索償興訟 四川成都青羊區人民法院近日審理一宗高校博士生，付款7.5萬元（人民幣‧下同，約8萬港元）找人修改畢業論文但未能過審一案。法院審理認為，原、被告的行為違反學術誠信和公序良俗原則，擾亂正常社會秩序，損害社會公共利益，故二者之間的合同應當認定無效，博士生獲退款3.75萬元（約4萬港元）。

案情指，某高校博士生小李為順利畢業，在網上找到一家經營論文修改的店舖諮詢。店舖客服表示，可提供論文代寫服務。小李表明已寫了初稿，需要找人把論文修改至提交盲審，要求在去年11月底完成。雙方經過交流後就服務費用、提交時間等事項達成一致。客服向小李發送《論文寫作協議》，約定收費5.5萬元（約5.92萬港元），安排寫手根據意見修改全文，修改次數不限直到滿意為止。

前後共繳8萬元 合同裁無效 協議簽訂後，小李支付3萬元（約3.23萬港元）訂金，隨後加入通訊群組。隨着論文修改，寫手認為原本約定只是修改，但現在變成重寫，遂提出追加費用。於是小李又向寫手支付再付2萬元（約2.15萬港元），並於去年12月1日支付尾數2.5萬元（約2.7萬港元）。小李收到最後一版修改論文後，指論文質量差而未能通過導師審核，要求退還所有費用。

法院審理後認為，博士研究生應具備獨立從事學術研究工作的能力，而學位論文是學術研究能力的重要體現，學位申請人應遵守學術道德和學術規範。論文修改是論文寫作過程中必備的環節，修改能力是學位申請人的必備能力之一，案涉論文的修改不限於語言表達、論文格式等形式修改，更涉及了論文結構、內容等實質修改。

關於原告要求被告全額退還費用的訴訟請求，雙方對於合同無效均有過失，故依據《民法典》第一百五十七條，依法加以調整，部分支持3.75萬元。關於資金佔用利息，由於案涉合約無效，原告主張資金佔用利息於法無據，法院不予支持。本報綜合報道