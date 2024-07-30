青海湖平均水位 10年上升1.3米

發布流域生態氣象公報

據了解，青海省氣象局與青海湖景區保護利用管理局建立了長效合作機制，自深入推進青海湖生態保護和國家公園創建工作以來，已連續2年聯合發布《青海湖流域生態氣象公報》。下一步，青海省氣象局將重點完善青海湖流域生態氣象觀測站網布局，制訂「天空地」一體化監測標準，提升生態氣象要素監測評估預警能力。