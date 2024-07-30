降雨持續 黃河迎今年第1號洪水

【本報綜合報道】受持續降雨影響，黃河唐乃亥水文站昨日早上9時36分流量每秒2,510立方米，未來水勢仍將繼續上漲。依據水利部《全國主要江河洪水編號規定》，編號為「黃河2024年第1號洪水」。

部門助青海開展防禦 黃河防總常務副總指揮、黃委主任祖雷鳴高度重視黃河流域洪水防禦工作，要求加強組織領導、壓緊壓實責任，密切關注雨情、水情、汛情發展變化，加密會商研判，加強龍羊峽、劉家峽水庫及區間水電站調度，確保洩流平穩；加強水庫調控洩水安全管理，強化河道堤防工程巡查防守，及時報告重要汛情和防汛工作動態，確保人民群眾生命安全。

此前，黃河防總、黃委已於周日晚上9時起，分別針對青海省啟動黃河防汛四級、洪水防禦Ⅳ級應急響應。據悉，為協助青海省開展洪水防禦工作，按照水利部要求，黃委已迅即派出水利部工作組緊急趕赴防汛一線。當前黃河流域正處於防汛關鍵期，黃委將密切監視黃河流域汛情發展變化，滾動會商研判，強化工作部署，全力以赴做好洪水防範應對工作。