格美殘餘環流釀雨災 湖南涓水三處決堤

格美雖由熱帶風暴減弱為熱帶低氣壓，但殘餘環流導致湖南暴雨成災。湘潭市湘潭縣境內的涓水河段出現三處堤防缺口。湘江湘潭水文站水位漲至警戒高度38米，達到洪水編號標準，形成湘江本年第4號洪水。湖南省水文水資源勘測中心發布通告，提醒沿海有關單位及公眾加強防範，注意避險。

湘潭縣河口鎮華中村堤段於昨日下午1時40分缺口，長度30多米。湘潭縣易俗河鎮郭家橋新塘村四新堤於昨日凌晨3時58分決堤，缺口擴大至77米。新塘村、新虎村3,832名群眾已全部疏散，無人傷亡。至於花石鎮龍潭村柳樹灣缺口已完成合龍，堤內積水已基本排完。涓水花石水文站已退出警戒水位，花石鎮龍潭村、和平村積水退去，完成消毒後民眾可回家。

涓水是湘江一級支流，湘江上周六普降大暴雨，中游局地特大暴雨，日面雨量110毫米，遠超1961年有氣象紀錄以來日雨量最高紀錄。

國家防總副總指揮、水利部部長李國英主持專題會議，分析研判湖南雨水汛情，安排部署支持湘潭縣涓水堤防缺口處置工作。

水利部指導督促相關部門和單位加密雨水情監測預報，全面排查缺口洪水可能影響區域，提前轉移確保人員安全。同時，推演研判缺口洪水演進過程及後續可能影響區域，研究在缺口下游適當位置構築或加高堤防，阻止洪水持續蔓延，防止災情進一步擴大。水利部緊急派出工作小組赴現場後，增派專家小組赴現場為缺口險情處置提供技術支援。

8村失聯待救援 另外，湖南郴州資興市多個鄉鎮日前遭遇特大暴雨，部分天氣觀測站點24小時降雨量突破省歷史極值，暴雨導致位處深山的八面山鄉對外道路中斷。八面山鄉10條村中有8條村失聯，10個救援小組已徒步進入村莊疏散受困群眾，3架直升機向交通受阻區投放食物和生活必需品，料可滿足13,200人的需要。同時，翼龍無人機從福建起飛，通過空中通訊平台為災區提供手機信號。本報綜合報道