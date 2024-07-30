兩岸國際

日方拘台船8人 送石垣島調查

漁船「富申」（左）事後被扣在日本石垣島受查。 漁船「富申」（左）事後被扣在日本石垣島受查。
漁船「富申」（左）事後被扣在日本石垣島受查。
【本報綜合報道】台灣宜蘭漁船「富申」周日下午4時許，在距離蘇澳東方40海里遭日本公務船追逐後被登檢，船長等8人被捕並送往石垣島調查，台海巡署獲報後立即派遣宜蘭艦前往協處。
漁船疑進入日本與那國島12海里內進行捕撈，經海保廳巡視船發現取締，目前初步溝通，日方將罰款後才放行人船。
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