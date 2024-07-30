台中市長指兩岸「路通」 子孫才成功

【本報綜合報道】台灣台中市長盧秀燕訪問美國，上周六向南加州台僑發表演講時提及，「路如果會通，子孫才會成功」，強調路不單指的是交通建設，還包括國際關係和兩岸問題。

向南加州台僑演講 盧秀燕以幸福台中的五大支柱為主軸，首先是打造陽光的台中，市政府施政嚴格要求清廉、公開與透明；其次是繁榮的台中，經濟指標中央評鑑第一；第三是科技的台中，轉型光學、半導體、人工智能（AI）、電動車等科技重鎮，吸引美光、台積電加碼投資；第四是國際化的台中，地方政府罕見作法，邀請外交官員出任副市長；第五是宜居的台中，改善空污、公托公幼親子館倍增、恢復老人健保、闢建道路便利交通，獲得媒體評鑑13連霸佳績。

盧秀燕強調她的從政初衷，即市民就是家人。她在演講尾聲引古喻今，舉台灣開發東部蘭陽的第一功臣吳沙名言「路若會通，子孫才會成功」，希望與市民攜手繼續努力，造福子孫未來。新北市長侯友宜昨日回應指，朋友愈多力量愈大、敵人愈少，盧表達的是態度與方向。