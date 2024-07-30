大陸重召退伍軍人 美前高官：備戰攻台或制衡美

中國2024年下半年徵兵工作從8月15日開始，至9月30日結束。雖然徵兵對象以大學生為主，但老兵二次入伍的消息近日在官媒及社交平台上佔據大量篇幅，引起國內外觀察人士關注。有西方觀察家指出，可能是中國在更大範圍戰略擴張的一部分，並加快備戰節奏。

亦可能為擴大全球影響力 中國軍網、《解放軍報》、《人民日報》等官媒，都曾報道二次入伍老兵。美國國防部前副部長特拉齊滕伯格（David Trachtenberg）認為，中國展開戰略總動員，召回退伍軍人是擴大中國武裝部隊在區域和全球範圍內的足迹和影響力。

退伍軍人重返軍營是中國軍隊更大範圍擴張計劃一部分，根本目的是消除美國優勢。特拉齊滕伯格指出，相對於為台灣備戰，另一種可能是為了阻嚇美國，阻止美國積極保衞台灣或捍衞美國利益。為了阻止中方的可能戰爭行為，美國或有必要把更多軍隊部署到印太地區。

美國國防部前助理部長格雷格森（Wallace Gregson）表示，從二次入伍老兵去向，或許可看出事態下一步發展的端倪。召回的兵種、人數等，都預示不同潛在動態。從報道上來看，再次入伍的老兵有海軍、陸軍、空軍及武警，他們絕大多數以新兵對待。

圍台聯合軍種演習更複雜 美國軍事專家費雪稱，解放軍圍繞台灣的聯合軍種演習變得更為複雜，例如目前使用幾艘大型滾裝渡輪練習後續兩棲攻擊部署。一旦台海戰事爆發，將引發中國和日本、美國的戰爭。上海市退役軍人事務局網站上一篇有關「二次入伍最新政策」的文章稱，二次入伍政策體現了對於退役士兵的關懷，讓老兵回到部隊更有保障。本報綜合報道