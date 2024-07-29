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普京警告美勿在德部署武器
俄羅斯總統普京昨日在聖彼得堡出席海軍閱兵式時警告，如果美國在德國部署武器，莫斯科將不受單方面暫停部署中程及短程打擊手段掣肘。普京稱，俄羅斯注意到美德兩國計劃2026年起在德部署美國遠程高精度武器聲明，情況令人想起冷戰。（綜合報道）
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