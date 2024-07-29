意總理訪華簽多項合作文件

中國國務院總理李強昨日在北京人民大會堂舉行儀式，歡迎意大利總理梅洛尼訪華。兩人之後舉行會談，之後共同見證簽署工業、教育及環保等多項雙邊合作文件。李強指出，中方願同意方進一步築牢政治互信，推動雙邊關係朝着更加成熟穩定的方向發展。（綜合報道）