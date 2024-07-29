兩岸國際

澳洲總理改組內閣迎接選戰

澳洲原住民部長伯尼和技能與培訓部長奧康納上周四請辭，不參加明年大選，觸發總理阿爾巴內塞首次改組內閣。他周日公布新內閣名單，表明將是他在大選要帶領的團隊。內政部長奧尼爾調任住房部長，移民部長賈爾斯調任技能及培訓部長，博克兼任內政部長和移民部長。（綜合報道）
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