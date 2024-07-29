美集束彈藥曾存放境內 德或違聯合國公約

援烏軍備惹議 德稱不知類型 德國《北德廣播公司》上周四報道，美國軍援烏克蘭的集束彈藥曾存放德國境內，或違反聯合國《集束彈藥公約》。

美國駐歐洲與非洲陸軍司令部發言人表示，作為軍援一部分，M864及M483A1兩款155毫米集束炮彈運往烏克蘭前，曾存放在德國西部城鎮布魯赫米爾巴赫-米紹的美軍倉庫內。發言人又指，美軍運輸M864及M483A1等所有彈藥，事先與德軍後勤部門協調並提供裝運物品清單。惟德國國防部稱，美軍取道德國運輸武器時只會粗略交代分類。雖然過境的美軍彈藥確曾登記，但德軍並不知道彈藥具體類型。

德議員指摘淪美附庸 根據《集束彈藥公約》，禁止在任何締約國境內儲存及運輸集束彈藥，並要求締約國勸阻非締約國使用集束彈藥，德國於2008年成為締約國之一。因此，德國容許美軍集束彈藥過境，或違反《集束彈藥公約》。德國國防部長皮斯托留斯強調，不知道集束彈藥從甚麼地方運來，拒絕評論事件。有德國聯邦議院左翼議員指摘政府沒有履行公約，更充當美國附庸。

俄指烏表態毋須理會 另一方面，烏克蘭總統澤連斯基、外長庫列巴近日表示，對與俄羅斯接觸談判持開放態度。俄羅斯外長拉夫羅夫則指，烏方並不是第一次表態，有時實際態度正好是相反，事實上根本不需理會。拉夫羅夫又稱，中國外長王毅已向他簡報與庫列巴會面一事，他相信中國的立場沒有改變，仍舊聚焦在俄烏衝突根源上。拉夫羅夫強調，俄羅斯不會向烏克蘭讓步，特別軍事行動所有目標都將實現。本報綜合報道

皮斯托留斯 澤連斯基 拉夫羅夫