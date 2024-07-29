駐日美軍設統合軍司令部加強協作

【本報綜合報道】美日安全保障磋商委員會會議昨日在東京舉行，確認調整駐日美軍與日本自衞隊的指揮統制框架。駐日美軍將新設統合軍司令部，加強與日本自衞隊協同作戰及統籌。

美日擬增產防空對空導彈 安全保障磋商委員會會議出席者包括美國國務卿布林肯、國防部長奧斯汀；日本外務大臣上川陽子、防衞大臣木原稔。日本防衞省統合作戰司令部將於明年3月成立，統一指揮海陸空自衞隊。而駐日美軍統合軍司令部，則是統合作戰司令部的重要對應機構。隨着日本放寬轉讓武器規定，美日將尋求增加愛國者三型防空導彈、先進中程空對空導彈的產量。奧斯汀提到，中國持續採取脅迫行為，企圖改變東海、南海及台海現狀。美日嚴重關切中國試圖犧牲別國利益，重塑國際秩序，對印太地區構成戰略威脅。

在美國核武參與日本防衞的延伸威懾首次部長會議上，奧斯汀強調美國對防衞日本的決心毫不動搖，延伸威懾是美日同盟的核心。上川陽子表示，為了徹底守護國際秩序，將會不斷強化同盟及提高威懾力。