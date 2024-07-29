美日韓防長簽署備忘錄 安全合作制度化

發聯合聲明 關注朝鮮半島南海局勢 美國國防部長奧斯汀、日本防衞大臣木原稔及南韓國防部長申源湜，昨日在東京召開美日韓防長會議，申源湜是15年首位踏足日本防衞省的南韓國防部長。三人會後簽署安全合作框架備忘錄，正式制度化三邊防務合作，發表聯合聲明關注朝鮮半島及南海局勢。

備忘錄即時生效，制度化三邊防務交往，包括高層級政策諮詢、情報共享、三邊聯合演習、國防交流合作等，從而維持朝鮮半島、印太地區的和平與穩定。同時，備忘錄將改善一系列已經建立的聯合機制，包括導彈警告數據實時共享機制，以更好地偵測和分析北韓發射的導彈。三方還就俄羅斯、北韓簽署《全面戰略夥伴關係條約》，加強軍事經濟合作等深表憂慮，並敦促朝方停止發射彈道導彈等活動。

同意台海和平穩定重要 木原稔表示，備忘錄以書面形式規定美日韓迄今為止已進行的政策討論和聯合訓練演習將繼續舉行，此舉將使三邊合作在國際情勢發生各種變化下，變得更強而有力和堅定不移。他補充說，根據輪流舉行三邊會議的計劃，美日韓防長將於明年在南韓開會。有日本官員透露，會上同意台海和平與穩定的重要性，強烈反對單方面改變印太海域現狀的企圖。

日韓擬促軍事互訪交流 奧斯汀同日與申源湜會談，討論朝鮮半島及區域安全事務，以及加強美韓同盟。申源湜亦與木原稔舉行會談，確認在北韓核導威脅升級、北韓和俄羅斯加強軍事合作下，韓日、美日韓安全合作的重要性，一致認為需共同謀求區域和平穩定。雙方決定制訂年度南韓國防交流計劃，商定促進南韓國防部長和日本防衞大臣互訪，恢復南韓海陸空軍參謀長和日本幕僚長互訪，同時恢復雙方部隊定期協商機制及交流，以及韓日搜救演習。本報綜合報道