相隔不足兩個月 俄艦隊再訪古巴

【本報綜合報道】俄羅斯波羅的海艦隊一支編隊於上周六抵達古巴哈瓦那港，展開為期3天的訪問，這是俄羅斯海軍艦艇編隊今年第二次訪問被稱為美國「後花園」的古巴，兩次訪問相隔不到兩個月。

派3艦艇 今年第二次 俄羅斯艦艇編隊由訓練艦斯莫爾尼號、護衞艦無畏號和補給艦葉利尼亞號組成，艦隊入港時，古巴軍隊鳴禮炮歡迎。俄羅斯駐古巴大使館稱，3艘艦艇是波羅的海艦隊的一部分，正在對古巴首都進行友好訪問，這是兩國人民關係密切的又一例證。古巴革命武裝力量部上周四公布，俄軍艦艇編隊今次到訪屬於例行訪問，期間艦上官兵將拜會古巴革命海軍司令和哈瓦那省省長，並遊覽當地歷史文化名勝。

今年6月12日，俄羅斯北方艦隊一支艦艇編隊抵達哈瓦那港訪問6天，由導彈護衞艦戈爾什科夫海軍元帥號、核動力潛艇喀山號、艦隊油船帕申號和打撈拖船契克爾號4艘艦隻組成，古巴當時稱俄軍潛艇未攜帶核武器。古巴是美國的「後花園」，俄軍潛艇抵達古巴的隔天，美國向位於古巴的關塔那摩灣基地派遣了一艘快速攻擊潛艇。