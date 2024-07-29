戈蘭高地受襲12亡 以揚言報復真主黨

火箭彈擊中足球場 青少兒童走避不及 以色列指控黎巴嫩真主黨上周六晚發射火箭彈攻擊戈蘭高地，導致至少12人死亡、30多人受傷，大部分是兒童及青少年。以色列總理內塔尼亞胡提早結束訪美回國，聲言要真主黨付出沉重代價，真主黨否認施襲。美國白宮譴責襲擊，強調堅定支持以色列對抗伊朗支援的恐怖組織，包括真主黨。

戈蘭高地城鎮邁季代勒舍姆斯受到數十枚火箭彈攻擊，一處足球場中彈。當時雖響起防空警報，但時間太短，不少人走避不及。有目擊者指出，事發前多人在足球場內踢球，聽到警報立即跑向防空洞，他們的位置需大概15秒才跑到，但是火箭彈落在球場和防空洞中間位置。死者介乎10至20歲，是加薩戰事爆發以來以色列北部邊境死傷最嚴重的襲擊。現場鄰近敍利亞邊境，主要是擁有以色列公民身份的少數民族德魯茲人聚居。

以空襲黎巴嫩5城鎮村莊 以色列國防軍發言人哈加里稱，有證據顯示真主黨施襲，襲擊所用的火箭彈型號是法拉克一型。它由伊朗製造並交付真主黨，真主黨是唯一擁有法拉克一型的恐怖組織。以色列國防軍總參謀長哈列維表示，以軍正加強對北方下一階段戰爭的準備。以色列空軍戰機昨早空襲黎巴嫩南部至少5個城鎮和村莊，造成5名平民受傷。以色列國防軍則稱，深入打擊真主黨目標，包括武器庫和軍事基礎設施。

以色列外交部長卡茨指摘真主黨施襲越過紅線，將作出相應回應，警告全面戰爭時刻迫在眉睫。國防部長加蘭特與受襲社區的領袖通電話，誓言以色列將嚴厲打擊敵人。內塔尼亞胡回國後召開內閣會議，他揚言不會讓襲擊悄無聲息地過去。以色列外交部要求真主黨撤出黎巴嫩南部，履行聯合國安理會2006年決議，否則戰爭無法避免。黎巴嫩譴責所有針對平民的暴力行為，批評是公然違反國際法並違背人道原則。

聯合國黎巴嫩問題特別協調員亨尼斯-普拉斯哈特、聯合國駐黎巴嫩臨時部隊司令拉薩羅發表聯合聲明，敦促各方需要保持最大限制，停止目前愈演愈烈的交火。

真主黨指以攔截武器誤中 真主黨承認曾向以軍基地發射火箭彈，但否認擊中足球場，反指是以色列攔截武器誤中所致。真主黨處於高度戒備狀態，清理黎巴嫩東部及南部一些關鍵地點，以防衝突可能升級。

具有戰略價值的戈蘭高地是敍利亞西南部一個狹長地帶，由以色列在1967年第三次中東戰爭後佔領，之後一直控制及管轄，拒絕交還敍利亞，國際社會並不承認戈蘭高地為以色列領土。戈蘭高地有4萬多人居住，超過一半是阿拉伯德魯茲人。他們信奉德魯茲教，源自伊斯蘭教什葉派伊斯瑪儀派，但通常德魯茲信徒不視為穆斯林。本報綜合報道