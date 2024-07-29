未受訓獲聘 貴州漢誤觸輻射源手腐爛

【本報綜合報道】山東省濰坊市轄下高密市一名24歲男子受聘探測金屬損傷時，意外觸摸儀器內的輻射源，導致手部腐爛面臨截肢。他自述未受專業培訓就獲外判商聘用，公司未為他繳交勞工保險。高密政府部門上周五證實，相關部門正調查事件。

來自貴州省的小陳（化名）今年4月21日抵達高密市入職外判公司，6天後與同事在戶外使用伽瑪射線探傷機檢測焊接金屬損傷。由於儀器發生故障，小陳獲公司維修員指示拆卸儀器檢查，卻誤觸輻射源，右手數天後開始紅腫疼痛，赴院檢查卻無發現。直至5月6日前往江蘇省求醫，醫生證實小陳身體輻射指標是正常人10倍。

公司願承擔醫療費誤工費 小陳留醫以來左手開始腐爛、疼痛，至今做過3次手術。他曾回到山東向公司追責，上司簽字承諾承擔一切醫療費用和後續治療費用，以及每月支付9,000元人民幣（約9,690港元）誤工費。公司另希望他簽字承諾放棄維權遭拒，他指高密市相關部門建議他和公司協商解決，自己將聯絡律師申報工傷。