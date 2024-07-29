醫科生實驗室猝死 家屬批搶救不及時

【本報綜合報道】遼寧省瀋陽市中國醫科大學一名學生，日前在醫院實驗室猝死。死者家屬質疑醫院方搶救不及時，校方卻否認有錯或責任。中國醫科大學附屬第一醫院職員指不了解具體情況，需進一步核實。

距急症室僅數十米 死者小寧（化名）去年入讀中國醫科大學精神衞生專業碩士研究生，今年7月14日中午在附屬第一醫院實驗室打掃時突然倒地，獲周圍同學急救並撥打急救電話「120」。急救人員抵達後繼續心外壓急救，小寧在急症室搶救無效死亡。死者兄長寧先生查詢發現，弟弟當天中午12時50分出事，救護車下午1時11分奉命到場，相隔超過20分鐘，但實驗室直線距離醫院急症室僅數十米。

中國醫科大學附屬第一醫院急症室指院方無救護車，當時救護車由急救中心就近派出。另外寧先生提到，弟弟出事當天本應回家，因為幫導師整理論文材料才留校。寧先生公開錄音顯示，院方負責人指綜合研判後不存在過錯和責任問題，李姓導師稱小寧是自發打掃實驗室。