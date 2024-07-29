台最後核廠逐步停工 能源短缺恐成噩夢

上周關閉一號機 二號機執照明年到期 台灣最後一座核電廠一號機於上周六停機，餘下的二號機營運執照將於明年5月屆滿，勢加劇能源短缺問題。國民黨昨天表示，停電問題將成台灣人民的噩夢，批評民進黨的能源政策危害台灣投資環境。民進黨反指，綠電、再生能源才是國際主流，同時是大企業在台投資的原因。

位於屏東縣恒春鎮，運作40年的第三核能發電廠一號機，從6月中旬起逐步遞減運行功率，最終於上周六晚上10時許正式停機。台灣去年核能發電佔比6.3%，隨着核三廠一號機停止運作，核電比重由5%跌至2.8%，將出現約95萬千瓦電力缺口。為了穩定供電，經濟部計劃由民營森霸電力的豐德三號機填補缺口。

須檢修待通過除役環評 台電指出，核三廠一號機停機後仍需必要檢修，待環境部通過核三廠除役環評、核安會核發除役許可，才會真正進入除役階段。根據台灣《核子反應器設施管制法》，核電廠營運執照有效期最長40年，若續期應在執照限期屆滿前5至15年申請換發執照。

民進黨：綠電是國際主流 在人工智能熱潮推動半導體需求激增下，預計到2033年台灣用電量將平均每年增長2.8%。作為全球半導體行業重鎮，台灣能源短缺問題愈發受到關注。國民黨立委黨團副書記長王鴻薇稱，核三廠一號機正式進入除役階段，台灣恐將立刻面臨停電問題。台電早前為了調度電力，連已停機的核二廠內氣渦輪機組都統統派上用場。她憂慮停電問題成為台灣噩夢，影響招商引資。

民進黨立委王定宇指出，重要海外投資不斷增加，並沒有因為台灣發展綠電而衰退。歐美企業有很多業務都要求100%綠電，台灣的綠電不僅是能源供應，也是吸引海外投資的重要因素。他批評國民黨執政縣市沒有人願意接受核廢料，質疑地狹人稠的台灣如何因應核電風險，安全性令人擔憂。本報綜合報道