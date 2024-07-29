上半年逾500萬外籍人士採電子支付

中國人民銀行支付結算司表示，外籍來華人員接受移動支付的程度大幅提高，他們可以直接使用境外手機號碼註冊支付寶、微信等，並綁定境外銀行卡支付。

其中上月用境外銀行卡支付的消費共161萬單，金額29億元（約31億港元），比較2月份交易量和業務量基本翻倍。

國家外匯管理局則表示，全國重點國際機場、四星級以上酒店、重要旅遊景區、旅遊度假區和休閒街區目前已基本實現外幣兌換服務全覆蓋，其中外籍人員在境內線上平台購物消費亦提供外卡支付服務。上半年入境外國人已接近1,500萬人次，目前外籍人員在中國可用現金、移動支付、數碼人民幣等多種方式支付。