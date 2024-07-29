上半年逾500萬外籍人士採電子支付
【本報綜合報道】中國人民銀行上周五稱，外籍來華人員目前支付便利性明顯提升，上半年超過500萬入境人員使用移動支付，年增長4倍。
境外號碼註冊 綁定銀行卡
中國人民銀行支付結算司表示，外籍來華人員接受移動支付的程度大幅提高，他們可以直接使用境外手機號碼註冊支付寶、微信等，並綁定境外銀行卡支付。
數據顯示，外籍入境人員使用移動支付的交易筆數超過9,000萬單，金額逾140億元（人民幣‧下同，約152億港元），均較去年同期增長7倍。
其中上月用境外銀行卡支付的消費共161萬單，金額29億元（約31億港元），比較2月份交易量和業務量基本翻倍。
國家外匯管理局則表示，全國重點國際機場、四星級以上酒店、重要旅遊景區、旅遊度假區和休閒街區目前已基本實現外幣兌換服務全覆蓋，其中外籍人員在境內線上平台購物消費亦提供外卡支付服務。上半年入境外國人已接近1,500萬人次，目前外籍人員在中國可用現金、移動支付、數碼人民幣等多種方式支付。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：