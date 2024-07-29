國安部出境提示防範間諜 多個行業易淪目標

黨政科研駐外機構 切勿隨意回答問題 國家安全部上周六發布暑期出境遊安全提示，警惕黨政機關、國防軍工、科學研究院所、大學、國營企業及駐外機構等單位工作人員，都可能成為境外間諜情報機關重點關注的對象。相關工作人員在工作中容易掌握涉密敏感訊息，易成為境外間諜情報機關的目標。

國安部呼籲在辦理簽證時需警惕，應遵守相關規定，如實填報個人訊息，同時不可因疏忽大意或受他人誘導而提供涉及國家秘密的相關資料。在境外遭遇當地海關或邊境檢查人員盤問盤查時，要沉着冷靜，妥善應對相關情況。如語言不通，應尋求翻譯協助，切勿隨意回答；如提問涉及國家秘密，應當向其申明並且拒絕回答；如遇到開箱查驗，本人務必在場，以防有人暗中動手腳。

強調忌亂掃二維碼 此外，在境外使用手機時亦要慎用無線網絡、位置服務功能，不瀏覽不明網站，不下載、安裝不明軟件，不掃描來歷不明二維碼，更不能將手機借給陌生人使用，防止手機被竊取重要訊息、數據或受到惡意控制。遇到境外間諜情報機構或其他執法部門約談、攀拉、策反，應堅決表明立場，不到對方指定場所，不收取對方提供的任何財物，不簽署任何文件，不透露任何內部訊息，堅持要求聯絡中國駐外使領館尋求領事保護。

同時，盡量記住對方身份和所談內容，回國後應直接或通過所在單位向國家安全機關報告。依據《公民舉報危害國家安全行為獎勵辦法》，國家安全機關將根據公民舉報線索發揮作用，給予精神和物質獎勵。據中國旅遊研究員或傳媒估計，今年出境遊人次將達1.3億，暑期出境遊民眾將較去年大幅提升。

本報綜合報道