航班延誤 公司澄清非優待外國客

【本報綜合報道】上海航空上周五一架從海南起飛的航班延誤超過3.5小時，網傳是因等待外籍人士登機，引起滯留乘客鼓譟，不滿過分優待外國遊客。上海航空上周六澄清，航班因颱風天氣延誤，非等待外籍乘客，並為延誤、現場溝通不準確和旅客不佳體驗深表歉意。

上海航空指因颱風阻礙 涉事航班編號FM9256由波音737-800型飛機執飛，原定上周五下午1時35分從海口美蘭國際機場起飛，下午4時20分到達上海浦東國際機場。但航班最終等到下午4時41分起飛，同日晚上8時到達。乘客在機上等候期間目睹15名外國人登機，並指機艙服務員透露是地勤要求必須等待他們，令全機141名乘客滯留。

上海航空上周六指，由於涉事飛機航線因颱風天氣延誤，公司按流程安排錯過其他中轉航班的旅客改搭涉事班機，全部外國遊客在飛機能起飛前已完成登機。公司將全面優化旅客服務流程和資訊溝通機制，提升異常天氣情況下旅客服務保障水平，提供更佳出遊體驗。