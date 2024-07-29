臨江市促居3樓以下民眾轉移

全市實行「五停」

臨江市人民政府防汛抗旱指揮部同日較早時間發布緊急通知，內容提及由於鴨綠江幹流水文監測站水位已超保證水位洪水，且水位還在迅速上漲，市水利部門發布洪水紅色預警，研判可能出現重大洪澇災害，故按照《臨江市防汛防台風應急預案》及有關規定，市防汛抗旱指揮部決定由早上10時10分起將應急響應由二級提升至一級，並在全市範圍內實行「五停」（停課、停工、停產、停運、停業）措施。