台錄逾1.5萬宗災情 10死2失蹤

【本報綜合報道】風暴格美早前吹襲台灣，全台錄得災情約1.58萬宗，共造成10人死亡、兩人失蹤、897人受傷，農業損失近18億元（新台幣‧下同，約4.32億港元）。9艘日前在台南、高雄、屏東縣沿海沉沒或擱淺貨輪中，7船63人獲救，另外29人留在兩船無安全疑慮，造成一人死亡、4人失聯。

農業損失逾4億元

在是次風災中，以路樹傾倒為主，達到7,108宗，多在台中市、高雄市及台南市等地。農業部也指出，全台以香蕉、番石榴、梨子農作物損失最大，佔約12.5億元（約3億港元）。經濟部亦表示，全台水浸災情共3,308宗，目前洪水已全部消退。海陸空交通方面，11處道路需清理搶通，台鐵昨日縱貫線嘉義至新營路線中斷，靠公路接駁，東部幹線蘇澳新至花蓮對號列車停駛等。離島澎湖、金門和馬祖南竿仍有旅客等待返台，周日將可疏運完成。台軍上周六共派遣18架次C130運輸機，協助疏運澎湖、金門等1,258人次旅客。