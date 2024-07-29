格美減弱續有暴雨 湖南塌山泥15死6傷

泥石流擋路 救援靠徒步增難度 格美登陸後威力減弱，由颱風變為熱帶風暴後降級為熱帶低氣壓，但帶來持續暴雨，湖南省衡陽市南岳區壽岳鄉昨日發生山泥傾瀉，造成一處房屋部分建築被沖毀，21人被埋。被埋者已全數救出，共造成15人死亡、6人受傷。

沖毀民宿一度困多人 山泥傾瀉發生後，造成一幢一層樓高的民宿被沖毀，多人受困。省委、省政府接報後派員到場指導救援，事發時有長者在現場避暑吃早餐，受困人員中有長者。湖南省應急指揮中心已調派超過240人到場救援，傷者已送往醫院救治。南岳區相關負責人表示，前往救援的道路被泥石流攔住，救援人員只能徒步前往，增加救援難度。

民眾表示，涉事民宿臨近南岳衡山景區，景區目前已關閉，山上另有多處出現山泥傾瀉，景區內水浸情況嚴重，交通中斷。區內其他民宿的負責人表示，被掩埋的民房是村民自建房，是一間食住一體的農家樂，已經營超過10年，當日剛好是周末，不少遊客上山避暑，住在倒塌房屋內。另一名民宿老闆表示，因發生山泥傾瀉，他們已經暫停營業。

省內發洪水橙色預警 另外，湖南省水文水資源勘測中心昨日發布洪水橙色預警，未來24小時至40小時，湘江幹流於衡陽市衡山縣和株洲市城區等河段可能出現超保證水位的洪水，沿岸需加強防範。自上周五以來，湖南東南多地發生強降雨，部分區域降雨量突破歷史極值，其中郴州資興市坪石站最大12小時降雨量487.5毫米，打破紀錄。南岳區旅遊局當日上午曾發布公告，受強降雨天氣影響，南岳衡山中心景區及水簾洞景區暫停開放，景區內交通亦停止營運。本報綜合報道